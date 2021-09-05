شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل عن مسلسل "شقة 6": تجربة مميزة وانبسطت بالعمل مع كل أبطاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة رحاب الجمل عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على مسلسل "شقة 6" الذى يعرض حاليًا على إحدى المنصات الإلكترونية ويشارك في بطولته كل من الفنانة روبى وأحمد حاتم وصلاح عبد الله وآخرون.

وقالت رحاب لـ"الخليج 365" أن ردود الأفعال فاقت توقعاتها من داخل الوسط الفني وخارجه على شخصية الصحفية التي تقدمها من خلال العمل ووصفتها بأنها دمها حفيف ومجتهدة في عملها.





وأضافت أنها مبسوطة بالعمل للمرة الأولى مع الفنانة روبى التي أدت دورها على أفضل مستوى ونالت أيضًا من خلاله اشادات كثيرة، بالإضافة إلى باقى فريق عمل المسلسل ومنهم الفنان صلاح عبدالله الأب الروحى لنا وأحمد حاتم وسما إبراهيم التي اعتبرها ممثلة هائلة وموهوية، مشيرة إلى أن مشاركتها في هذا العمل يعد بالنسبة لها تجربة مميزة ومختلفة.





مسلسل "شقة 6" بطولة روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

يذكر أن رحاب الجمل شاركت في رمضان الماضى بمسلسل "كل ما نفترق" مع ريهام حجاج، أحمد فهمى، رانيا يوسف، أيتن عامر، سلوى خطاب، عمرو عبد الجليل، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، محمد علاء، محسن منصور، عبير منير، محمد غنيم وتأليف ورشة محمد أمين راضى، وإخراج مصطفى أبو سيف.