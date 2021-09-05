شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى بلوك جديد خلال أحدث فوتوسيشن لها.. Women in Black والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجلة LVR عن لوك جديد تميزت به المغنية العالمية كاتى بيرى وذلك بعدما خضعت لأحدث فوتوسيشن تصوير لها وهى تتميز بإطلالة سوداء تمامًا، كما امتازت خلال الصور بلوك جديد ممثل في صبغ شعرها باللون الأسود للمرة الأولى لتتماشى مع إطلالتها الجديدة.

وكانت كاتى بيرى من أكثر المشاهير حول العالم ممن امتازوا بالشعر الأشقر إلا أنها مؤخرًا فاجأت متابعيها بإطلالتها الجديدة لصالح المجلة التي كشفت لها عن أمور عديدة خاصة بفترة حملها بطفلتها "ديزى" من الممثل اورلاندو بلوم.



النجمة كاتى بيرى

من ناحية أخرى سبق وكشفت النجمة العالمية كاتي بيري خلال وقت سابق من الشهر الجارى عن تصميماتها الجديدة، فهي لديها خط أزياء يحمل اسمها بجانب كونها مغنية شهيرة، وأظهرت التصميمات انها مستوحاة من التاريخ الفرعوني.

وقد استعانت كاتى بيرى أثناء ترويجها لخط الأزياء الجديد بصورة لها أمام الاهرامات من زيارة سبق وقامت بها لمصر في وقت سابق، جاءت فيها وهى تركب على جمل وتسير أمام الأهرامات.