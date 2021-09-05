""مش كورة".. عزيز الشافعي يعلق على حلقة شيكابالا مع عمرو أديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

علق الملحن عزيز الشافعي، على حلقة شيكابالا لاعب نادي الزمالك، الذي حل فيها ضيفا ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي" مصر.

وكتب الشافعي، عبر حسابه على تويتر : "‏هي مش كورة فعلا يا ‎شيكابالا، وعمرها ما كانت ولا هتكون كورة".

وقال شيكابالا خلال اللقاء: "لو كان الدوري بلعب "كورة بس" سنفوز بالدوري في الموسم المقبل وسنفوز بالكأس هذا الموسم".

وتابع: "وصلنا إحساس إن (إحنا هيتداس علينا) الموسم المقبل وإن (الدنيا قامت مقعدتش)".

وأضاف :"كل شيء خطأ يحدث مع الزمالك فقط".

شيكابالا (35 عاما) وشارك في 34 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين وصنع 5 أهداف، وتعرض للإيقاف 8 أشهر على خلفية أحداث مباراة احتفالية الدوري.