شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك ولعب.. محمد نجاتى مع محمد فؤاد وإيهاب توفيق: الحب الحقيقى والأيام الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد نجاتى، عن صورة جمعته بالنجمين محمد فؤاد وإيهاب توفيق، خلال قضائهم إجازتهم الصيفية بأحد الشواطئ فى الساحل الشمالى.



نجاتى وسط إيهاب وفؤش

ونشر نجاتى، صورته مع فؤاد وتوفيق، عبر ستورى حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "الحب الحقيقى والأيام الحلوة"، فى إشارة إلى الأغنيتين اللتين غناهما كلا النجمين.





كما نشر إيهاب توفيق، صورة جمعته أيضا مع فؤاد ونجاتى، بالإضافة إلى عدد من أصدقائهم خلال تواجدهم فى الساحل الشمالى، صحبها بتعليق: "ضحك ولعب وجد".



نجاتي وإيهاب وفؤاد وحمدي

وكان الفنان محمد نجاتى، قد أعلن خلال الفترة الماضية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" نيته فى دخول عالم الغناء، خاصة أنه من هواة المزيكا من صغره، مضيفًا أنه يعمل حاليًا على اختيار أكثر من أغنية من أجل غنائها فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يعقد جلسات عمل مؤخرًا مع عدد من الملحنين والشعراء من أجل الاستقرار على عدة أغان يفاجئ بها الجميع.

من ناحية أخرى، انتهى النجم محمد نجاتى من تصوير مشاهده فى مسلسل "اللغز" داخل أحد استوديوهات شبرامنت، ويجسد نجاتى ضمن أحداثه دور ابن الجناينى وهو المحور الرئيسى بالمسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة حول مجموعة من الطالبات المغتربات اللاتى يقمن فى دار تظهر بها أشياء مرعبة ليس لها أساس منطقى.

مسلسل "اللغز" من بطولة محمد نجاتى ونورهان وسميرة صدقى وإكرامى هجرس وعلاء زينهم وأحمد منير وندى بهجت ونهى رأفت وأسماء الباجورى وعمرو يسرى وآية عقيل ونسمة النجار ونشوى على وإسراء عزام، تأليف غادة حنفى، إخراج عصام شعبان.