إصابة 3 أشخاص في قصف تركي شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مصدر محلي بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، الأحد، إصابة 3 أشخاص بجروح جراء سقوط قذيفة تركية ناحية كاني ماسي الحدودية.

وقال مدير ناحية كاني ماسي الحدودية، سربست عقراوي، في حديث لـ"الخليج 365"، إن "المدفعية التركية قصفت ليل اليوم، قرية هروري غربي الناحية".

وأضاف المسؤول المحلي، أن "قذيفة مدفعية سقطت قرب منزل أحد سكان القرية ما تسبب بإصابة 3 أشخاص تم نقلهم فيما بعد إلى مستشفى زاخو لتلقي الإسعافات الأولية".

وكان مصدر أمني أفادـ السبت، باندلاع حرائق في غابات ومزارع عند 4 قرى حدودية في محافظة دهوك، جراء قصف تركي متواصل منذ 3 أيام.

ورغم القمة الإقليمية التي عقدت في بغداد وحضرتها تركيا مطلع الأسبوع الماضي، فإن تلك الطاولة لم تنعكس على تغيير أنقرة لسياستها العدائية، واستمرار الانتهاكات بحق السيادة العراقية.

وتشن تركيا عمليات عسكرية منذ أكثر من عام، تستهدف المناطق الواقعة عند الشريط المحاذي لإقليم كردستان العراق، بذريعة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أنقرة.