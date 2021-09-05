شكرا لقرائتكم خبر عن غدا التحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوى فى نقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل غدا الأحد كل من حسن شاكوش و رضا البحراوى، أمام لجنة التحقيقات بنقابة المهن الموسيقية للتحقيق معهما وسماع أقوالهما فيما حدث خلال الأيام الماضية، واستخدام الفن فى التراشق بينهما، دون النظر لقيم وأعراف وآداب المجتمع.

وكانت النقابة قد أوقفت تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، وذلك لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات على الجمهور من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدا هاديا أو داعما لإهدار الأخلاق والفضيلة.

وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.

وتدعو النقابة جميع الفنانين وحتى المؤدين للمهرجانات التمسك بمسؤولية الكلمة والأخلاق، ولن تتواني النقابة عن دورها في ممارسة حقها في الحفاظ علي قيم المجتمع الراسخه والرصينة.