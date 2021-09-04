شكرا لقرائتكم خبر عن "أوس أوس" نبطشى أفراح فى مسلسل "الفرح فرحنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان أوس أوس "محمد أسامة"، فى مسلسل "الفرح فرحنا" نبطشى أفراح خلال الأحداث و"يلملم النقطة" فى إطار كوميدى وتتوالى الأحداث، والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى المقبل، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى فى العديد من الأماكن.



اوس اوس

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.