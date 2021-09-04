شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى وروبى على مسرح واحد فى الساحل الشمالى يغنيان: باى باى حبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رقصت الفنانة دينا الشربينى، وشاركت الغناء مع النجمة روبى، خلال إحدى الحفلات الغنائية للأخيرة ضمن حفلات الصيف، حيث ظهرت معها على المسرح وبمشاركة بعض جماهير الحفل الذى أقيم فى الساحل الشمالى، وظهرت بفستان أحمر اللون بينما ارتدت روبى فستان أسود.

وغنت دينا مع روبى، أغنية "باى باى حبيبى باى باى"، بينما داعبت روبى، دينا الشربينى، بعد مشاركتها الرقص والغناء، قائلة لها: "دينا خلاص انزلى.. بوظتى الاستيدج بتاعى".





من ناحية أخرى، رشح المخرج أحمد الجندى، الفنانة دينا الشربينى لتجسد دور البطولة النسائية أمام النجم محمد إمام فى فيلمه الجديد "أنتيم مراتى"، من تأليف وائل عبد الله، وهو اسم مؤقت وسيتم تغييره خلال الفترة المقبلة، والمقرر انطلاق تصويره قريبا بعد انتهاء تعاقدات الفنانين المشاركين، والفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية الممزوجة بالأكشن.





وعلى جانب آخر، تشارك دينا الشربينى فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، الذى يعرض حاليًا فى جميع دور العرض السينمائية، بطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وشيكو وشيماء سيف وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى.







