شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يشعل الساحل بأغنيات ألبومه الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم محمد حماقى، اليوم السبت حفلاً غنائيًا بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، وهو الحفل الثالث له خلال أيام قليلة وقدم حماقى خلال الحفل أغنيات ألبومه الجديد التي تفاعل معها جمهوره .

كان النجم محمد حماقى قد أحيا يوم الجمعة الماضى حفلاً غنائيًا بالعلمين في الساحل الشمالي، وحضر الحفل عدد كبير من متابعي النجم الذي قدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه الجديدة، وتلى هذا الحفل حفلا آخر بعدها بيوم وهو السبت الماضى.

وطرح النجم محمد حماقى خامس أغانى ألبومه الجديد "يا فاتنى" على يوتيوب وكل منصات الموسيقى، كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما.

وتصدر مؤخرا النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنيتى "لو هتسيب" و"عرض مستمر" ، حيث حققت الأغنيتان مشاهدة كبيرة على اليوتيوب.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل‪.