شكرا لقرائتكم خبر عن الوعي والإبداع.. أعمال درامية ومسرحية ووثائقية ساهمت في مواجهة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "بناء الإنسان، استعادة الهوية، تشكيل الوعي، تجديد الخطاب الديني"، كلها مصطلحات ربما كنا نسمع عنها لكننا لم ندرك حجم تنفيذها علي أرض الواقع إلا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ركز البرنامج الرئاسي الذي وضعه الرئيس علي الاهتمام ببناء الإنسان، وتشكيل الوعي، من أجل استعادة الهوية المصرية، وتجديد الخطاب الديني من أجل مواجهة التطرف.

ولم يكن الإبداع المصري بعيدًا عن فكر الرئيس، ووقف الفن المصري علي مسافة قريبة من المشروع الضخم الذي تعمل عليه مؤسسة الرئاسة، وقدم صناع الفن المصري خلال الفترة الأخيرة العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية والوثائقية، التي من شأنها زيادة الوعي، وتشكيل الوجدان المصري تماشيا مع رؤية الرئيس السيسي، ومن هذه الأعمال:

"الممر"

استعرض الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

تم تصوير الفيلم في خمس مدن هي "السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية، القاهرة"، ذهب كل طاقم التمثيل إلى مدرسة الصاعقة للقيام بالتدريبات المكثفة لحمل السلاح وإطلاق النار، ويُعد أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ مصر بميزانية تجاوزت الـ100 مليون جنيه مصري، وقامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة، وتم الاستعانة بفريق متخصص لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

الفيلم من بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد رزق ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني ومحمود حافظ ومحمد الشرنوبي وأسماء أبو اليزيد، تأليف وإخراج شريف عرفة.





"الاختيار"

تناول مسلسل الاختيار بجزئيه بطولات الشرطة المصرية ورجالها الأبطال، حيث دارت احداث الجزء الأول حول حياة قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري عقيد أ.ح أحمد صابر منسي الذي قتل في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء، أثناء محاولته التصدي لهجوم مقاتلي دولة الخلافة الاسلامية في سيناء، أما الجزء الثاني فتناول قصص حياة أفراد من الشرطة المصرية قتلوا في الفترة من 2013 وحتى 2020، كما يتناول العديد من الأحداث خلال تلك الفترة كفض رابعة العدوية وغيرها.

الجزء الأول من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل، تأليف باهر دويدار، والجزء الثاني بطولة النجمين كريم عبد العزيز أحمد مكي وأسماء أبو اليزيد وإنجي المقدم، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.





"القاهرة كابول"

من أكثر الأعمال تناولا للإرهاب وضرورة مواجهة خلال الفترة الأخيرة، حيث يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي رمزي، الذي تولى خلافة جماعة إرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة عادل، وينقل الصورة المذيع طارق كساب.

المسلسل من بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي.

"هجمة مرتدة"

تناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض سيف ودينا سلسلة من العمليات السرية التي تهدف لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم، فيبدأ التدريب على يد مسؤولين من المخابرات المصرية ليتمكن من خداع الجهات المعادية.

المسلسل من بطولة أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وصلاح عبد الله وماجدة زكي، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء الديب.





"القرار"

ضم الفيلم الوثائقي الذي عرض يوم 30 يونيو الماضي احتفالا بالذكري الـ8 لثورة 30 يونيو، لقطات مصورة لقيادات جماعة الإخوان وهتافات عناصر الجماعة الإرهابية ضد الدولة، واستخدام الأسلحة وأهدافهم الخبيثة لتدمير الدولة والشعب المصرى، كما يرصد الفيلم استهداف الجماعة الإرهابية للمساجد والكنائس، وإبراز خطاب 3 يوليو وقرارات الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والقضاء علي العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى أراء بعض المنشقين عن الجماعة وكشف خططهم الخبيثة.

"مسرحية ولاد البلد"

يتناول العرض عدة قضايا اجتماعية معاصرة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

والعرض بطولة أحمد الرمادي، وليد الفوللي، ياسر الرفاعي، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي.

"السرب"

يتناول الفيلم الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش وتصدي الجيش لتلك الجماعات الإرهابية، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا والفنانة هند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.



