شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يكشف عن صورة جديدة تظهر إصابة وجهه خلال معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أكرم توفيق، لاعب النادى الأهلى، عن صورة جديدة تظهر الإصابة التى تعرض لها فى وجهه، خلال تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى لمواجهتى أنجولا والجابون، فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ونشر أكرم، عبر ستورى حسابه على "إنستجرام"، صورة جديدة من داخل سيارته، تظهر الإصابة التى تعرض له فى وجهه، دون التعليق عليها بأى شيء.



أكرم توفيق

ويغيب أكرم عن بداية فترة إعداد الفريق للارتباطات المقبلة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى المنتخب الأول مؤخرا، حيث خرج اللاعب من حسابات المنتخب، وانضم شقيقه أحمد توفيق بدلاً منه لمعسكر المنتخب القومى.

وتعرض أكرم توفيق، لاعب منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم، لإصابة فى الوجه على هامش مشاركته فى المران الأخير للفراعنة قبل مواجهة أنجولا فى التاسعة مساء الأربعاء، فى إطار الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

واصطحب الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، أكرم توفيق لأحد المستشفيات لإجراء أشعة للاطمئنان عليه وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإبلاغ ناديه بالحالة الصحية للاعب.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام أنجولا المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء فى الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر بدون استخدام تقنية حكم الفيديو var، بناء على قرار الاتحاد الإفريقى بإقامة مباريات المجموعات بدون حكم الفيديو.