حماقي ينشر صورا من حفله على الشاطئ في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أحيا النجم محمد حماقي، مساء اليوم السبت، حفلاً غنائيًا على شاطئ البحر بالساحل الشمالي.

هذا الحفل هو الثالث لـ"حماقي" خلال أيام قليلة في الساحل الشمالي.

ونشر حماقي، صورا من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وطرح حماقي حتى الآن 5 أغنيات من ألبوم "يا فاتني"، وهي: "زيها مين"، "لو هتسيب"، "تك"، "طالع موضة"، وأخيرا "عرض مستمر".

ألبوم "يا فاتني" لمحمد حماقي يتكون من 12 أغنية، يتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعزيز الشافعي وتامر حسين وغيرهم.