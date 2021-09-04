فن ومشاهير

حماقي ينشر صورا من حفله على الشاطئ في الساحل الشمالي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أحيا النجم محمد حماقي، مساء اليوم السبت، حفلاً غنائيًا على شاطئ البحر بالساحل الشمالي.

هذا الحفل هو الثالث لـ"حماقي" خلال أيام قليلة في الساحل الشمالي.

ونشر حماقي، صورا من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وطرح حماقي حتى الآن 5 أغنيات من ألبوم "يا فاتني"، وهي: "زيها مين"، "لو هتسيب"، "تك"، "طالع موضة"، وأخيرا "عرض مستمر".

ألبوم "يا فاتني" لمحمد حماقي يتكون من 12 أغنية، يتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعزيز الشافعي وتامر حسين وغيرهم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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