جيسيكا شاستاين وأوسكار إسحاق معا على السجادة الحمراء بمهرجان فينيسيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أقيم مساء اليوم السبت، العرض الأول لفيلم Scenes From A Marriage، بالدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

واجتمع الثنائي جيسيكا شاستاين، وأوسكار إسحاق، على السجادة الحمراء بالمهرجان.

ويروي فيلم Scenes From A Marriage مشاهد من الحب والخيانة والطلاق والاضطراب الذي يربط زوجين، بطولة جيسيكا شاستاين، وأوسكار إسحاق.

وكان الثنائي اجتمع أيضا كزوج وزوجة في عام 2014 من خلال فيلم A Most Violent Year للمخرج جي سي شاندور.

وانطلقت فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في حفل افتتاح يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.