فن ومشاهير

جيسيكا شاستاين وأوسكار إسحاق معا على السجادة الحمراء بمهرجان فينيسيا (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أقيم مساء اليوم السبت، العرض الأول لفيلم Scenes From A Marriage، بالدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

واجتمع الثنائي جيسيكا شاستاين، وأوسكار إسحاق، على السجادة الحمراء بالمهرجان.

ويروي فيلم Scenes From A Marriage مشاهد من الحب والخيانة والطلاق والاضطراب الذي يربط زوجين، بطولة جيسيكا شاستاين، وأوسكار إسحاق.

وكان الثنائي اجتمع أيضا كزوج وزوجة في عام 2014 من خلال فيلم A Most Violent Year للمخرج جي سي شاندور.

وانطلقت فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في حفل افتتاح يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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