سهر الصايغ تكشف موعد عرض حكاية "بيت عز" بمسلسل "إلا أنا 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روجت الفنانة سهر الصايغ، لحكاية "بيت عز" مسلسل "إلا أنا 2"، والتي تقوم ببطولتها، وكشفت موعد عرضها.

ونشرت سهر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا من العمل، وعلّقت: "إلا أنا حكاية بيت عز النهاردة إن شاء الله ٨ مساء على dmc.. ١١مساء على dmc drama".

حكاية "بيت عز" من بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبي وغيرهم، من تأليف أمين جمال وشريف يسري ومحمد أبو السعد، وإخراج أحمد يسري.

يشار أن الجزء الأول من مسلسل "إلا أنا" قدّم 8 قصص من بطولة عدد من النجمات، بينهن درة، كندة علوش، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، جميلة عوض وغيرهن.