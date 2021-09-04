خاص| محمد التاجي يكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان القدير محمد التاجي، تطورات حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية الأيام الماضية.

وقال التاجي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه أجرى عملية جراحية مؤخرا -دون الكشف عن تفاصيلها- ولكن حالته الصحية جيدة للغاية ولا تستدعي القلق، وخرج من المستشفى، موجها الشكر للجمهور ومن يهتمون بأمره.

ولفت إلى أنه يشارك في الفترة الحالية في تصوير مسلسل "عودة الأب الضال" مع النجوم: بيومي فؤاد، عبير صبري، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري وغيرهم، من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال في أولى تجاربه الإخراجية.

وشارك محمد التاجي في رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجوم: مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، محمد التاجي، وليد فواز، رانيا يوسف، والراحل يوسف شعبان وغيرهم، سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.