عزيز الشافعي يحتفل بتحقيق "عرض مستمر" المليون الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل الملحن عزيز الشافعي بتحقيق أغنيته "عرض مستمر" مع النجم محمد حماقي، لمليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها عبر موقع "يوتيوب".

ونشر الشافعي، بوستر الأغنية عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "في اليوم الأول (عرض مستمر) تحقق المليون الأول وتدخل ترند اليوتيوب ميوزيك".

وطرح محمد حماقي أغنية "عرض مستمر" يوم 2 سبتمبر عبر قناته على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكساچ توما، ديچيتال ماستر طارق مدكور، طبلة أحمد عيادي، رق هشام العربي، ناي أحمد خيري، وجيتار مصطفى نصر.

أغنية "عرض مستمر" تأتي ضمن ألبوم "يا فاتني" لمحمد حماقي والذي يتكون من 12 أغنية، ويتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعزيز الشافعي وتامر حسين وغيرهم.