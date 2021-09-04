شيرين توجه الشكر لجمهورها في جدة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المطربة شيرين عبد الوهاب الشكر لجمهورها في مدينة جدة، بعد حفلها الأخير، الذي أحيته في 2 سبتمبر الجاري، ضمن حفلات صيف جدة 2021.

ونشرت شيرين صورة لها من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "شكرًا لجمهور جدة على حبكم ودعمكم ودعواتكم لوالدتي".

وأضافت: "جمهور المنطقة الشرقية جاهزين النهاردة؟".

كان آخر أعمال شيرين عبد الوهاب أغنية "هي الدنيا" والتي طرحتها عبر موقع "يوتيوب" في عيد الأم، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي.

وفي مايو الماضي، غنّت شيرين "بعلم الوصول" ترويجا لمبادرة "حياة كريمة"، من كلمات هاني عبدالكريم وألحان بلال سرور وتوزيع محمد مصطفى.