النجوم في عرض فيلم Official Competition بمهرجان فينيسيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أقيم مساء اليوم السبت، العرض الأول لفيلم "Official Competition - المسابقة الرسمية" بالدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ومن بين النجوم الذين حضروا عرض الفيلم، نيكولاس هولت، جايمي لورنت، ليفانتي، روبرتو سيوفولي، ماتيلدا، كريستينا بارودي، سارة جادون، ريد كانزيان وزوجته وغيرهم.

"Competencia Oficial" فيلم كوميدي إسباني، من إخراج جاستون دوبرات وماريانو كوهن، سيناريو دوبرات، كوهن، وأندريس دوبرات، من بطولة أنطونيو بانديراس، بينيلوبي كروز وأوسكار مارتينيز، وتدور أحداثه حول رجل أعمال ثري يستأجر مخرجًا مشهورًا للمساعدة في صنع فيلم ناجح.

وانطلقت فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في حفل افتتاح يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.