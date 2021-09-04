محمد صلاح يشترط راتب ضخم لتجديد عقده مع ليفربول

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

يرغب نادي ليفربول الإنجليزي في تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، حيث كشفت صحيفة ”ميرور“ عن الطلبات التي يريدها صلاح من إدارة الريدز من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة، يوم السبت، أن ”صلاح طلب من إدارة ليفربول الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا كراتب للموافقة على تجديد تعاقده“.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 2023، حيث يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا الآن.

ووفقا للصحيفة، فملاك النادي يسعون لتجديد عقد صلاح لمدة عامين إضافيين.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ليفربول ترغب في حسم ملف تمديد عقد صلاح، موضحة أنه طلب أكثر من ضعف الراتب الحالي للموافقة على التجديد، مع رغبة من يورغن كلوب، مدرب الفريق، في الحفاظ عليه، وسط ترقب أندية مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وشددت الصحيفة على أن ليفربول يسعى لزيادة راتب صلاح بالفعل مع تجديد التعاقد، لكنه لن يقدم عرضا بـ500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وكان ليفربول قد جدد تعاقده الصيف الحالي مع أليسون بيكر وفيرجل فان دايك وترينت ألكساندر أرنولد وأندرو روبرتسون ونات فيليبس وجوردان هندرسون وفابينيو وأدريان وهيرفي إيليوت وكايمهين كيليهر.

ولعب الدولي المصري منذ وصوله في 2017 دورا رئيسيا في تتويج ليفربول بـ4 ألقاب: الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وأحرز صلاح 127 هدفا وصنع 49 أخرى، في 206 مباريات لعبها مع ليفربول منذ انتقاله للفريق.

وهذا الموسم، سجل صلاح هدفين وصنع مثلهما في 3 مباريات لعبها مع ليفربول.