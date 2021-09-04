قيمتها 1.5 مليون يورو.. حريق بكنيسة أوكرانية يلتهم آلة موسيقية

محمد الفلاح - السبت 4 سبتمبر 2021

تسبب حريق اندلع في كنيسة كاثوليكية في العاصمة الأوكرانية كييف في إحداث خسائر مادية كبيرة.



وكتب وزير الثقافة الأوكراني اوليكسندر تكاتشينكو في قناة تليجرام الإخبارية، السبت، أن الحريق أتى أيضا على "آلة أورجن موسيقية فريدة من نوعها".

وذكرت تقارير إعلامية أن قيمة هذه الآلة تصل إلى 1.5 مليون يورو.

وأظهرت صور بعد اندلاع الحريق مساء أمس الجمعة صعود عمود دخان كبير فوق كنيسة القديس نيكولاس.

وقد تفحمت أجزاء من القاعة الداخلية في الكنيسة كما سقطت إحدى الثريات على الأرض.

وترجح السلطات أن سبب الحريق هو ماس كهربائي في آلة الأورجن.

يشار إلى أن الكنيسة يجري استخدامها كصالة حفلات وطنية لموسيقى الأورجن بالإضافة إلى الخدمات الكنسية.