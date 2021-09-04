شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل بطلة أمام محمد عادل إمام فى فيلم "عمهم" لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقف الفنانة أمينة خليل، بطلة أمام الفنان محمد عادل إمام في فيلم "عمهم" المقرر تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة من إخراج حسين المنباوى ويشارك في بطولته الفنان سيد رجب، وجارٍ ترشيح عدد من الأبطال، حيث تستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك وتتطلب تكلفة إنتاجية عالية.
ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 وشارك في بطولته ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى.
وكانت آخر أعمال الفنانة امينة خليل فيلم "وقفة رجالة" وتدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.
الفيلم من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التى تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى وإيمان السيد .