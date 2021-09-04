شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان "إيزيس لمسرح المرأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد إدارة مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 سبتمبر للإعلان عن تفاصيل دورته التأسيسية دورة فتحية العسال المقرر عقدها خلال الفترة من 15 حتى 21 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وتتولى رئاستها الشرفية الفنانة الكبيرة سوسن بدر.

وتحضر المؤتمر الصحفي للمهرجان؛ الممثلة والمخرجة عبير لطفى صاحبة فكرة المهرجان ومؤسسته ورئيسته، ومديرتا المهرجان الكاتبة رشا عبد المنعم والمخرجة عبير على، كما يشارك فيه عدد من أعضاء مجلس أمناء الذى يضم كل من الفنان فتحي عبد الوهاب والمخرج خيرى بشارة والسفيرة مشيرة خطاب والإعلامية مشيرة موسى والناقدة عبلة الروينى والمخرج سعيد قابيل.

ويشهد الإعلان عن تفاصيل العروض المسرحية المشاركة من مصر والدول العربية والأجنبية والتي يصل عددها إلى أكثر من 15 عرضا بالإضافة إلى تفاصيل الورش والندوات والفعاليات الموازية، والاحتفاء بالمكرمات الستة اللاتي سبق الإعلان عنهن وهن اسم الفنانة الراحلة شويكار ود. هدى وصفى والمخرجة عفت يحيى ونجاة على والفنانة الراحلة إيمان صلاح الدين من مصر والفنانة اللبنانية الكبيرة نضال الأشقر، كما سيتم الإعلان عن المكرمة السابعة في هذه الدورة من المهرجان وهى من إحدى الدول الأجنبية.