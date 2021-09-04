شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير لـ نادية الجندى فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة نادية الجندي، لجلسة تصوير جديدة صيفية بعدسة المصور محمود رؤوف، خلال قضائها لعطلتها الصيفية فى الساحل الشمالي، وظهرت فى الإطلالة وهي ترتدي بلوزة بيضاء اللون وشوت قصير من الجينز، وتم تصوير جلسة التصوير بين عدة مناطق ومنتجعات كبرى في الساحل الشمالي من بينها مارينا ومراسي.

























وكرمت النجمة نادية الجندى من قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالاً بذكرى نصر العاشر من رمضان معربة عن سعادتها بهذا التكريم وقالت فى تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "شكرًا وزارة الثقافة على تكريمى فى يوم النصر التاريخى العظيم العاشر من رمضان، شكرًا للمخرج خالد جلال"، وأضافت النجمة الكبيرة: "يشرفنى أننى اشتركت بفنى فى تقديم أعمال وطنية أثارت الحس الوطنى وأعمال ضد الإرهاب".

كما كرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة نادية الجندي، في معبد الكرنك خلال حفل الافتتاح، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وقالت لـ"الخليج 365": لقد نلت العديد من الجوائز والتكريمات عبر مشواري الفنى، لكن تكريمي من مهرجان مصري أفريقي له خصوصية كبيرة.

وأضافت نادية الجندى: تكريمى من هذا المهرجان مميز جدا، خاصة أنه حقق عبر 10 دورات نجاحات كبيرة، وكرم به من قبل نجوم كبار من مصر وأفريقيا، وأشكر إدارة المهرجان وكل القائمين عليه لتكريمي في تلك الدورة المميزة، وأي تكريم أحصل عليه أعتبره اعترافا بقيمتى وبمشوارى الفنى وأعمالى التى حرصت طوال حياتى أن تكون بها رسالة ومعنى وقيمة.