شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين رئيسًا لـ"أيام القاهرة للدراما العربية" بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة "أيام القاهرة للدراما العربية" إقامة حفل دورتها الثانية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا يوم الأحد 19 سبتمبر برئاسة الفنانة إلهام شاهين، ويقام خلال الأيام المقبلة مؤتمر صحفى للكشف عن تفاصيل الحفل.

يشهد الحفل توزيع جوائز مسابقة الموسم الدرامى 20/21، حيث يتنافس هذا العام 22 مسلسلا تليفزيونيا وهى الأعمال التى اختارتها لجنة التحكيم لتنافس على الجوائز، وتمثل دول مصر ولبنان والسعودية، والإمارات، والجزائر، والكويت، وتونس التى تم اختيارها لتكون ضيف شرف دورة هذا العام بمناسبة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية.

جدير بالذكر إن الفنانة يسرا ترأست الدورة الأولى من أيام القاهرة للدراما العربية التى أقيمت بمعهد العالم العربى بباريس العام الماضى، وحضر حفل الافتتاح النجوم يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وسمية الخشاب ورانيا فريد شوقى والإعلامية شريهان أبو الحسن، والمنتج الكبير جمال العدل وزوجته السيدة داليا والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هانى مهنى، والملحن الكبير عمرو مصطفى، والناقد السينمائى طارق الشناوى، والسيناريست تامر حبيب، والمخرج السينمائى شريف مندور، وعمرو منسى المدير التنفيذى لمهرجان الجونة.