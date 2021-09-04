شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت تروج لفيلمها عن حياة الأميرة ديانا بمهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الممثلة كريستين ستيوارت لفيلمها الجديد التي تلعب فيه شخصية الأميرة ديانا للمرة الأولى على الريد كاربت خلال فعاليات مهرجان فينسيا، وتميزت بروحها التي سيطرت على السجادة الحمراء كما بدت سعيدة للغاية مثلما أكدت تقارير المواقع الأجنبية التي رصدت إطلالتها بالصور وهى تبتسم للمصورين بصورة كبيرة مثلما ذكر تقرير ديلى ميل.

وأضاف التقرير أن كريستين ستيوارت التي انشغلت طوال الفترة الأخيرة بتصوير الفيلم قبل خروجه للنور أخيرًا بدت وكأنها انتهت من أحد أهم مشاريعها السينمائية الضخمة التي تعول عليها كثيرًا ليكون من أهم محطاتها الفنية خاصة أنه يناقش فترة صعبة عانت منها الأميرة ديانا، ويتطرق لأسرار أخرى يكشفها العمل خلال أحداثه.



كريستين ستيوارت

وكانت عدسات المصورين رصدت النجمة كريستين ستيوارت مؤخراً أثناء وصولها إلى فينسيا، لحضور عرض فيلمها الجديد Spencer ضمن مهرجان فينسيا السينمائي.



كريستين ستيوارت

Spencer، من تأليف ستيفن نايت، مبتكر "بيكي بلايندرز" وإخراج بابلو لاراين، تدور احداثه في عطلة نهاية الأسبوع في أوائل التسعينيات عندما قررت ديانا الانفصال عن الأمير تشارلز وسط شائعات عن الأمور، وكانت الأميرة الراحلة تقضي عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة في مقاطعة ساندرينجهام في نورفولك، عندما قررت ترك زواجها من الأمير تشارلز.



كريستين ستيوارت فى صورة أخرى

وكان مهرجان فينسيا السينمائي افتتح الأربعاء الماضى بعرض فيلم المخرج الكبير بيدرو ألمودوفار وهو Parallel Mothers أو -Madres paralelas - ، وهو فيلم أسباني من بطولة بينيلوبي كروز ، وميلينا سميت ، وإسرائيل إليجالدي، وآيتانا سانشيز خيخون ، بمشاركة جولييتا سيرانو وروسي دي بالما.



كريستين ستيوارت

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتان ، جانيس وآنا ، يتصادف وجودهم في غرفة مستشفى واحدة حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزاب وحملا بالصدفة.