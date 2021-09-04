شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر دينكلاج مرشح للأوسكار بفيلم Cyrano بعد خطفه الأنظار فى مهرجان تيلورايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت عدة تقارير أجنبية، الدور الرائع والمختلف الذي يؤديه النجم العالمي بيتر دينكلاج، في فيلمه الموسيقي الجديد Cyrano، بعد عرض الفيلم في مهرجان تيلورايد السينمائي، حيث ظهر دينكلاج الشهير بدوره "تيريون لانيستر" في سلسلة Game of Thrones، بشكل جديد عن سابق أعماله.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي الشهير بدوره "تيريون لانيستر"، والحائز على جائزة الأيمي في سلسلة Game of Thrones الشهيرة، مرشحاً بقوة لحصد جائزة أفضل ممثل في سباق الأوسكار القادم بفيلمه الموسيقي الجديد Cyrano الذي خطف الأنظار في عرضه الأول بمهرجان تيلورايد السينمائي.



Cyrano

فيلم Cyrano الجديد خطف انظار الحاضرين بموسيقاه التي صممها كلأ من آرون وبرايس ديسنر، اللذان نجحا في تأليف موسيقي C’mon C’mon، ووصف الكثيرين دور دينكلاج في الفيلم بانه "رائع وببساطة، ويمكنه حصد ترشيحه لأول ممثل في حفل توزيع جوائز الاوسكار القادمة.

ويشارك دينكلاج في بطولة فيلم The Toxic Avenger، بجوار كلاً من كيفين بيكون، وجاكون تريمبلاس وتايلور بيج، وسيقوم الكاتب Macon Blair بكتابة وإخراج الفيلم الجديد، الذى سيدور حول حول البطل الخارق الشهير "Toxie"، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج العمل الجديد في بلغاريا خلال الشهر الجارى.