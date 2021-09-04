شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات الأفلام أمس بدور العرض السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الـ7 أفلام المعروضة في السينمات، 3 ملايين و875 جنيهًا في شباك التذاكر ليلة الجمعة، حيث حقق فيلم ماكو بطولة ناهد السباعى إيرادات وصلت لـ مليون ونصف المليون، ويشارك في بطولة الفيلم نيكولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، فيريال يوسف، عمرو وهبة، سارة الشامى، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج محمد هشام، وتدور الأحداث حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث فيحدث لهم الكثير من المفآجات والكوارث.

وحقق فيلم 200 جنيه، بطولة عدد من نجوم السينما إيرادات وصلت لـ 429 ألف جنيه، كما حقق فيلم موسى 483 ألف جنيه بطولة كريم محمود عبد العزيز، اياد نصار وأخرون، أخراج بيتر ميمى .

كما حقق فيلم العارف 357 ألف جنيه بطولة النجم أحمد عز، محمود حميدة، وآخرون، إخراج أحمد علاء، وإنتاج سينرجى فيلمز، وحقق فيلم البعض لا يذهب للمأذون للنجم كريم عبد العزيز إيرادات وصلت 134 ألف جنيه.

وأخيرًا حقق فيلم "مش أنا " للنجم تامر حسنى إيرادات بلغت 68 ألف جنيه، من إخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل من سوسن بدر، ماجد الكدوانى، وأخرون.