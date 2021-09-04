شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من دولاب الذكريات.. أحمد فلوكس يحتفل بوالده قبل تكريمه من المسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد فلوكس، على الاحتفال بوالده الفنان فاروق فلوكس قبل تكريمه هذا الشهر من المسرح القومى، كونه واحد من رموز المسرح وأحد رواده.

ونشر أحمد فلوكس، عبر حسابه على إنستجرام، صورة قديمة له ولوالده، وعلق عليها: "أبي العزيز.. كم أنا فخور بأنك أبي.. فهذا الشهر من أسعد شهور حياتي لأنه سيتم تكريمك من المسرح القومي المصري كواحد من رواد المسرح المصري وشعوري بالسعادة لتكريم الدولة لك بعد أكثر من 60 عامًا من العطاء والفخر".



تدوينه احمد فلوكس

وأضاف: "اتعلمت من حضرتك كتير وربنا يسعدك ويخليك لينا دايمًا يا أستاذ .. ومستني نسخة الكتاب عن حياتك بفارغ الصبر.. ألف مبروك"، وتابع "أشكر وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، ورئيس المسرح القومى، وكل القائمين على تقديركم لعطاء والدي ومشوار حياته.. شكرا".



فلوكس ووالده

وكان النجم أحمد فلوكس، قد حل ضيفًا على برنامج "ملوك التريند" الذى يعرض على تليفزيون الخليج 365 ويقدمه الصحفى عادل عبد الله، وخلال اللقاء أطلق فلوكس العديد من التصريحات الصادمة.

وقال فلوكس، إنه تعرض لعدة أسحار أبعدته عن العمل، وأدت أيضًا لانفصاله عن زوجته السابقة الفنانة هنا شيحة، وأحيانًا كانت تفقده حركته على حد قوله.

وأضاف فلوكس، أن من عيوبه أنه متسرع فى قراراته وسريع الغضب، ولكنه تغلب على هذه العيوب مؤخرًا، وعن زيجاته السابقة قال مازحًا: إنها بلغت 15 زوجة أو أكثر.

وأعرب فلوكس عن اندهاشه من حال السوشيال ميديا، ورواده الذين يجرحون الناس بتعليقاتهم المريرة دون أن يشعروا، كما كشف فى حواره بالحلقة عن تفاصيل عودته إلى زوجته السابقة بعد انفصال أستمر 12 عاما، وأعرب عن سعادته بهذه العودة ولم الشمل بينهم مرة أخرى وخاصة أنه اكتشف وسط أزماته أنها أصيلة وساندته أكثر من مرة.

وتناول أثناء الحوار الحديث عن بداياته فى عالم الفن، وتحدث عن المخرجين الذين لهم الفضل فى تقديمه للفن، وكانوا سبب فيما وصل إليه حتى الآن، وأضاف أنه تعرض للظلم كثيرًا من أشخاص كثيرون لم يتوقع منهم ذلك، وفى نهاية حديثه بالحلقة اعترف بأخطائه التي وقع فيها أثناء الفترة الأخيرة.