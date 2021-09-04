شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى حفلا غنائيا فى الساحل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد حماقى، اليوم السبت حفلاً غنائيًا بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، وهو الحفل الثالث له خلال أيام قليلة حيث ‬أحيا النجم محمد حماقي يوم الجمعة حفلاً غنائيًا بالعلمين في الساحل الشمالي، وحضر الحفل عدد كبير من متابعي النجم الذي قدم من خلاله عدد كبير من أغانيه الجديدة، وتلى هذا الحفل حفلا أخر بعدها بيوم وهو السبت الماضى.

وطرح النجم محمد حماقى خامس أغانى ألبومه الجديد "يا فاتنى" على يوتيوب وكل منصات الموسيقى، كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما.

وتصدر مؤخرا النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنية "لو هتسيب"، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من 9 ملايين مشاهدة ، وتعد الأغنية ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل‪.‬