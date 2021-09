شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل House Of The Dragon فى ديربيشاير بإنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين، لقطات جديدة من وراء كواليس تصوير مسلسل House Of The Dragon الذي يتم تحضيره حالياً لسرد قصة حياة التايجريان قبل 300 عام من أحداث سلسلة Game of Thrones الشهيرة التى انتهت في عام 2019.

ورصد تقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، عدة لقطات جديدة من داخل كواليس تصوير المسلسل في منطقة ديربيشاير بإنجلترا يوم الجمعة، حيث ظهر جراهام ماكتافيش وهو يرتدي درعاً قتالياً كاملاً ويمتطى خيل، بينما ارتدت أوليفيا كوك زياً قديماً داخل عربة تسحبها الخيول.

وبرز جراهام، صاحب الـ 60 عامًا، في درعه الفضي المعدني أثناء ركوب الخيل، بينما برزت كوك داخل العربة مزخرفة يجرها حصان، وتم تصميم خصلات شعرها المصقولة باللون البني الفاتح وفي تجعيد الشعر الناعم.

وكشفت عدة تقارير أجنبية، مؤخراً عن توقف مسلسل الخيال والإثارة House of the Dragon، المشتق من أحداث مسلسل GOT الشهير، بسبب اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا، ضمن طاقم عمل الإنتاج الخاص بالمسلسل في لندن.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن القائمين على مسلسل House of the Dragon، قرروا وقف المسلسل تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تنص عليها المملكة المتحدة، بعد اكتشف حالة مصابة بفيروس كورونا، ضمن أفراد إنتاج المسلسل أثناء إجراء عملية المسح الدورية لطاقم عمل المسلسل.