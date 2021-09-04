شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المطرب الفلسطينى محمد لافى.. وزملاؤه ببرنامج سوبر ستار ينعونه بتلك الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان هيثم سعيد زميله المطرب الفلسطيني محمد لافى من خلال حسابه على موقع فيس بوك، بكلمات رثاء مصحوبة بصورته قال فيها: "انتقل الى جوار ربه الصديق الطيب و زميلي العزيز في برنامج سوبر ستار الفنان محمد لافي..خبر أكثر من محزن..اللهم أسكنه فسيح جناتك و عامله بما انت اهله..إنا لله وإنا إليه راجعون..ربنا يرحمك يا طيب".



هيثم سعيد على فيس بوك

كما نعت الفنانة رويدا عطية المطرب الفلسطيني محمد لافى من خلال حسابها على موقع انستجرام، بكلمات رثاء مصحوبة بصوبته قالت فيها : "محمد يا حلو القلب يا طيب وخلوق، أقول الله يرحمك والوجع الذي أشعر به لا يوصف، يا رفيق ذكرياتنا بالمرّ والحلو. ستبقى بالقلب دائماً يا غالي.

وتابعت رويدا عطية :" الله يصبرنا على فراقك ويصبر أهلك وكل محبينك، هيك ارتحت يا لافي رحت لمكان أحلى ما فيه زعل ولا تعب، إنا لله وإنا إليه راجعون".

محمد لافي شاب فلسطيني الأصل عاش في الكويت، وكان فقد بصره في عمر الـ14 نتيجة خطأ طبيّ، كما شارك في سوير ستار 2003 وحظي بجماهيرية و شعبية كبيرة وقتها.

وفي الموسم الأول من سوبر ستار سنة 2003، تواجد مع محمد لافي كل من رويدة عطية، ملحم زين، سعود أبوسلطان، وائل منصور، شادي أسود، مرعي سرحان، نانسي زعبلاوي، صابر هواري، سعد جمال الدين، وهيثم سعيد.