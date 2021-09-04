شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة نسخة نادرة من فيلم Top Gun: Maverick لـ توم كروز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرقت واحدة من النسخ النادرة فى العالم من فيلم Top Gun: Maverick للنجم العالمى توم كروز، الأسبوع الماضى، ضمن المقتنيات التى فقدها النجم العالمى بعد سرقة سيارة الحارس الشخصي له في برمنجهام.

وحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه بينما كان توم كوز مشغولاً بتصوير مشاهد لفيلم Mission: Impossible 7، سرقت السيارة، وأوضح التقرير أن ممثل هوليوود البالغ من العمر 59 عامًا، كان يمتلك أمتعة بقيمة آلاف الجنيهات الاسترلينية داخل السيارة والتى كان بينها إحدى النسخ النادرة لفيلم Top Gun: Maverick.

وسرقت سيارة BMW الخاصة بالحارس الشخصى لـ توم كروز، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه إسترلينى، من خارج فندق جراند، حيث يقيم توم، وفقًا لصحيفة The Sun، واستخدم اللصوص ماسحًا ضوئيًا لاستنساخ الإشارة من مفتاح السيارة.

وبحسب التحقيقات، فإن اللصوص تمكنوا من سرقة السيارة في دقائق فقط بعد أن تركت خارج الفندق، الذي يبعد دقيقتين فقط سيرًا على الأقدام من مقر شرطة ويست ميدلاندز، وحدثت السرقة في الوقت الذي كان فيه كروز يصور مشاهد من الفيلم في أحد مراكز التسوق في برمنجهام.