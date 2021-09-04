شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحيى حفل زفاف شقيقها نبيل وترقص مع ابنتها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، بزفاف شقيقها المطرب اللبناني نبيل عجرم، وحرصت نانسى على إحياء الحفل وتقديم عدد من أغانيها منها "لون عيونك" و"سلامات" و"حياة" التي رقص عليها العروسين رقصة رومانسية.

ونشر عدد من معجبين نانسى عجرم، عبر صفحاتهم على موقع "إنستجرام"، العديد من الفيديوهات التي توثق الاحتفال بحفل زفاف شقيق المطربة اللبنانية، وظهرت نانسى فى أحد هذه الفيديوهات وهى ترقص مع ابنتها إيلا خلال الحفل.



نانسى من حفل الزفاف

يأتى هذا فيما أحيت نانسي عجرم حفل ختام سهرات المسرح الروماني لصيف 2021 بحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الأعمار والجنسيات العربية، وصعدت نانسى على خشبة المسرح فى الواحدة صباحا تقريبا، مرددة أغنية "أنا جاية معاك" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.



نانسى وابنتها

وظهرت نانسي في كامل أناقتها بسواريه أسود مفتوح وحرصت في بداية فقرتها علي تحية الجمهور وعقلت علي إختلاف اعمار الجمهور مبدية إعجابها بتواجد مختلف الفئات من الكبار والشباب وحتي الأطفال.



الفنانة نانسى عجرم



نانسى عجرم

وأشعلت نانسي الحفل بالعديد من أغانيها التي تألقت بهاطوال مشوارها الفني منها "مين ده اللي نسيك"، "سلامات" التي اطلقتها مؤخرا، بالإضافة إلى "آه ونص"، "أنت إيه" و"يا بنات" و"انت مصري".. وغيرها ممن طالب بها معجبيها وسط آجواء من البهجة والرقصات التي امتدت حتي نهاية الحفل.