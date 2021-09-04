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بيرس بروسنان يخلع ثوب الأكشن ويظهر بشكل جديد فى فيلم Cinderella.. صور

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القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي بيرس بروسنان، صاحب شخصية جيمس بوند الشهيرة فى عالم الأكشن، بشكل جديد ومختلف في أحدث مشاركاته بفيلم Cinderella الجديد الذي تقوم ببطولته النجمة والمغنية العالمية كاميلا كابيلو، حيث يؤدي بروسنان دور "دوق" في أحداث الفيلم المنتظر عرضه الشهر الجاري في دور السينمات.

وشارك بروسنان، متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد Cinderella، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليظهر بشكل جديد ومختلف عن إدوار الحركة التي اعتاد تجسيدها وظهر بها في الكثير من الإعمال السينمائية.

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وتعد تلك النسخة من سندريلا بمثابة تحدى كبير لصناع الفيلم خاصة أن آخر أفلام سندريلا منذ سنوات حققت مبيعات وايرادات قياسية وهو ما يصعب المهمة على القائمين عن الفيلم ليحقق نجاحا مماثلا.

ومن المفترض طرح الفيلم فى شهر سبتمبر الجاري من العام الجارى، بعد سلسلة من التأجيلات، التى عطلت تصوير الفيلم فى أوقات سابقة بسبب تفشى فيروس .

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وكانت الشركة المنتجة لفيلم سندريلا كشفت عن البرومو الأول للعمل الذى اتسم بإطار تشويقى كبير مثلما ظهر خلال الفيديو، حيث تميز بروح غنائية خلال أحداثه ستكون هي السمة الأبرز في الفيلم، كما أثارت جملة كاميلا كابيلو للأمير خلال البرومو جدلاً كبيراً، حينما طلب منها أن تكون أميرته فاستنكرت بجملتها "وماذا عن عملى؟" ليكون ذلك بمثابة إشارة إلى منتظرى الفيلم بأن هناك علاقة مختلفة ستشهدها النسخة الأخيرة من سندريلا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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