فن ومشاهير

خالد النبوى في شوارع أوروبا بالملابس الرياضية والقهوة والبرجر

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القاهرة - سامية سيد - قضى النجم خالد النبوى إجازته الصيفية في أوروبا، حيث عاد مؤخرًا للقاهرة من إحدى الدول الأوربية بعد أن قضى فيها ما يقرب من أسبوعين، حيث ظهر النبوى بشكل مميز خلال إجازته، حيث ارتدى ملابس رياضية لافتة للانتباه من أناقته، فضلاً عن تناول وجبة سريعة والقهوة التي كشف عنه حبه لها.

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ومن ناحية أخرى، يشارك النبوى في بطولة فيلم "كوزمو" يبدأ صناع فيلم مع النجم مصطفى شعبان ونيللى كريم وإياد نصار وسيد رجب ولبلبة وبيومى فؤاد وإدوارد وريم مصطفى، من تأليف هشام هلال وإخراج حسين المنباوى.

ويعتمد الفيلم على 8 نجوم، حيث يقوم على البطولة الجماعية، من تأليف هشام هلال، وتدور أحداثه فى إطار من التشويق والأكشن عن رحلة بطل لأخذ ثأر شخصى، عندما يكتشف بعد سنوات طويلة حقيقة مقتل والده، فتتغير حياته ويسعى للانتقام وأخذ ثأره.

وانتهى النبوى مؤخرًا من تصوير فيلمه الأخير "أهل الكهف" ويتبقى له المشاهد الخارجية فقط وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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