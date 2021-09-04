شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يحتفل بتوقيع كتاب "استوديو الممثلين" بحضور عدد من نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم السبت الفنان حسام داغر بتوقيع كتابه "استوديو الممثلين" داخل أحد معارض الكتاب بمنطقة أكتوبر وذلك بحضور عدد من نجوم الفن.

يتناول الكتاب أهم مدارس فن الممثل والتمثيل، وتقنيات الأداء، وتحديدًا عن مدرسة ستانفورد ميزنر التي تعلم منها "داغر" شخصيًا وعن مارتن بارنر، والذي يقول عنه الكتاب: "كان والده يعمل نجار في ديكورات المسرحيات، وكان يساعده في عمله ولم يكن يُسمح له بالجلوس في صالة المسرح وهو الأمر الذي جعله يشاهد المسرحيات من كالوس المسرح الذي كانت زاوية رؤيته تتيح له رؤية الجمهور والممثلين في نفس الوقت.. كان يشاهد الجماهير الغفيرة وهي تشاهد الممثل يقف منفردًا على خشبة المسرح وكل الجمهور يشاهده بحب".

وانضم مؤخرًا الفنان حسام داغر إلى أسرة مسلسل "موضوع عائلى" المكون من 10 حلقات، ويقوم ببطولته ماجد الكدوانى ويخرجه أحمد الجندى، حيث صور داغر عددًا من مشاهده الأولى والتى جمعته بمعظم الأبطال، وعلى رأسهم ماجد الكدوانى وشيرين رضا ومحمد شاهين.

مسلسل "موضوع عائلى"، مقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريباً، والعمل بطولة ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى عائلى.

وفى سياق آخر انتهى حسام داغر من تصوير نصف مشاهده في مسلسل "السيدة زينب" الذى يقدم فيه شخصية شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد وفيق، دينا، أشرف عبد الغفور، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق ومن تأليف احمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

وشارك حسام داغر في دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "أحسن أب" مع النجم على ربيع والذى عرض في 15 حلقة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، وبطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي.