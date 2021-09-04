شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الجديد من The Crown يحظى بتقييمات مرتفعة وثناء على أداء كريستين ستيوارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظي الموسم الجديد من مسلسل الدراما الملكية The Crown، على تقييمات مرتفعة من قبل بعض النقاد، قبل عرضه رسميًا عبر الشبكة الأمريكية، وهو ما يعد استكمالاً لنجاح المواسم الأولي من المسلسل التى لقيت استحسان الكثيرين لسردهم أدق التفاصيل فى الحياة الملكية البريطانية.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن الموسم الجديد وصفه الكثيرين بأنه مزيج من الخيانة والشر والمرض، حيث أثني الكثير من النقاد على اداء النجمة العالمية كريستين ستيوارت، التى جسدت شخصية الأمير ديانا، فى العرض الخاص الأول لها فى مهرجان البندقية السينمائي الليلة الماضية.



كريستين ستيوارت