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شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الجديد من The Crown يحظى بتقييمات مرتفعة وثناء على أداء كريستين ستيوارت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حظي الموسم الجديد من مسلسل الدراما الملكية The Crown، على تقييمات مرتفعة من قبل بعض النقاد، قبل عرضه رسميًا عبر الشبكة الأمريكية، وهو ما يعد استكمالاً لنجاح المواسم الأولي من المسلسل التى لقيت استحسان الكثيرين لسردهم أدق التفاصيل فى الحياة الملكية البريطانية.
ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن الموسم الجديد وصفه الكثيرين بأنه مزيج من الخيانة والشر والمرض، حيث أثني الكثير من النقاد على اداء النجمة العالمية كريستين ستيوارت، التى جسدت شخصية الأمير ديانا، فى العرض الخاص الأول لها فى مهرجان البندقية السينمائي الليلة الماضية.
كريستين ستيوارت
ويعمل فريق عمل الجزء الخامس من مسلسل The Crown، على إعادة إنشاء اليخت الملكي البريطاني ، كنسخة طبق الأصل من السفينة الشهيرة، من أجل تصوير أحداث المسلسل التي تدور حول العائل المالكة، وحسب موقع الديلي ميل تمت إعادة بناء السطح العلوي للسفينة ، الذي نقل أفراد العائلة المالكة إلى أكثر من 600 رحلة وارتباطات أجنبية خلال 43 عامًا في الخدمة ، كما كشفت الصور التي نشرت عن إعادة تشكيل مدخل قصر باكنجهام ، والباب الأمامي ، وأيضا شارع داونينج ستريت، هو أشهر شارع في قلب لندن بإنجلترا، يطل عليه منزل رئيس الوزراء، ومنزل وزير المالية.
وقد تقاعد اليخت الملكي من الخدمة في عام 1997 بحفل متحرك حضرته الملكة والأمير فيليب والأمير تشارلز ، وهو الآن مرصوف بشكل دائم في Ocean Terminal في إدنبرة .
ستيوارت