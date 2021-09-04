شكرا لقرائتكم خبر عن محمد التاجى لـ"الخليج 365" بعد خضوعه لعملية جراحية: أنا بخير وصحتى زى الفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان محمد التاجى جمهوره على حالته الصحية، قائلاً في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله في تحسن وصحتى زى الفل بعد خضوعى لعملية جراحية، وأطمئن الجميع أننى بصحة جيدة، ونفى دخوله العناية المركزة كما تردد في بعض المواقع، وحاليًا يتواجد فى المنزل.

ويعرض للفنان محمد التاجى حاليا مسلسل "شقة 6" وتدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق، حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التي تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.

يشارك فى بطولة مسلسل "شقة 6" كل من روبى وأحمد حاتم، هاني عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب.

يذكر أن محمد التاجى ظهر في دراما رمضان الماضى بمسلسلين هما "لعبة نيوتن" بطولة منى زكى، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، آدم الشرقاوى، على قاسم وتأليف وإخراج تامر محسن، ومسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مى سليم، وفاء عامر وإخراج محمد أسامة.