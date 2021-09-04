شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الوثائقى The Real Charlie Chaplin يثير الجدل فى عرضه الأول لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار فيلم The Real Charlie Chaplin، الكثير من التساؤلات في عرضه الأول بمهرجان تيلورايد لعام 2021، حيث وصفه الكثيرون بأنه الفيلم الأكثر ازدحامًا بالأحداث لسرد قصة حياة الممثل المبدع تشارلي شابلن في الحقيقة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Hollywood reporter، فإن فيلم The Real Charlie Chaplin هو فيلم وثائقى يوثق حياة الممثل الكبير الراحل تشارلي شابلن، الذي وصفه الكثيرين بالمحبوب كواحد من أكبر النجوم في تاريخ السينما، والذي كان لغزاً كبيراً بسبب حياته الشخصية التي لم يكن يعلم عنها الكثيرين شيئاً.



The Real Charlie Chaplin

وفى تصريح لأحد النقاد بعد عرض الفيلم، قال "يحتوي الفيلم الوثائقي على الكثير من الأشياء الجيدة التي قد لا يستطيع محبو هذا الموضوع مقاومتها، وهناك الكثير من الأشياء الجيدة التي كان من المفترض أن تحول الفيلم إلى مسلسل قصير".

تشارلي شابلن ولد فى ضاحية "والوورث " وهى الأكثر فقرا وبؤسا فى لندن فى 16 إبريل 1889م، وهو واحد من عظماء صناعة السينما، كان والده مغنياً وممثلا، وكانت أمه مغنية وممثلة من أصل يهودى، تعرف باسم ليلى هارلى، وقد انفصل والداه قبل أن يبلغ تشابلن 3 سنوات، وقدم شابلن الكثير من الأعمال ما بين صامت وناطق أثبت من خلالها أنه عبقرى الكوميديا الذى أدهش الملايين في العالم، وشارك الفنان تشابلن فى تأسيس شركة التوزيع "يونايتد آرتيست"، التى جعلته يتحكم بأفلامه بشكل كامل، خاصة وأنه مخرج وملحن وكاتب سيناريو، وكان فيلم " The Kid "، وهو واحد من 6 أفلام تم إضافتهم إلى السجل الوطني للفيلم الأمريكي وهم المهاجر (1917)، وحمى الذهب (1925)، أضواء المدينة (1931)، الأزمنة الحديثة (1936)، والدكتاتور العظيم (1940).