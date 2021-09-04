شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم مارفل Shang-Chi يسيطر على شباك التذاكر بـ8.8 مليون دولار فى أول أيام عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر فيلم الأكشن والإثارة Shang-Chi، على شباك التذاكر في اليوم الأول من عرضه بالسينمات ودور العرض، محققًا إيرادات وصلت إلى 8.8 مليون دولار، وهذا الفيلم هو أحدث إصدارات عالم مارفل للأبطال الخارقين.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد ثاني أعلى نتيجة إيرادات لعالم مارفل في ازمه تفشي جائحة كورونا، بعد فيلم "Black Widow الذي حقق 13.2 مليون دولار في الافتتاحية الأولي.

وكان من المتوقع أن يفتح Shang-Chi إيرادات الثلاثة أيام الأولي بين 45 مليون دولار إلى 50 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، وهو ما خالف التوقعات محققاً 8.8 مليون دولار محلياً في اليوم الأول فقط.

الفيلم ينضم إلى أفلام الأبطال الخارقين التي أنتجتها "مارفل" خلال العقود الماضية، وتدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته الكندي ذات الأصول السينية "سيمو ليو"، حول "شانج تشي" الذي يدربه والده منذ الصغر على الفنون القتالية، فيصبح من أقوى المقاتلين، لكن فيما بعد يتمرد على خطط والده ويدافع عن الأرض في مواجهة منظمة "الخواتم العشرة".

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Shang-Chi كل من أوكوافينا، إنه ليو، ميشيل يوه، تيم روث، بنديكت وونج، فالا تشين، بن كينجسلي، توني تشيو واي ليونج، فلوريان مونتينو، دالاس ليو، روني تشينج.