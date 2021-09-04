أول تعليق من محمد رمضان بعد هجوم عمرو أديب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علّق الفنان محمد رمضان على مهاجمة الإعلامي عمرو أديب له بعد التقاطه بعض الصور التذكارية في مرفأ بيروت.

ونشر رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حلقة الإعلامي عمرو أديب وهو يتحدث عن الواقعة ويقول "هو ليه بيعمل كده؟".

وظهر "رمضان" في الجزء الثاني من الفيديو وهو يقوم بصفع الفنان حسن عبد الفتاح بأحد مشاهد فيلمه "واحد صعيدي" (2014)، ومزج المقطع بأغنية "موعود" للراحل عبد الحليم حافظ، ويقول العندليب في هذا الجزء: "وتاني تاني تاني، راجعين أنا وأنت تاني".

وكان الإعلامي عمرو أديب، هاجم الفنان محمد رمضان بعد التقاطه صورا تذكارية بجوار مرفأ بيروت، قائلًا: "دكتور محمد راح اتصور في مرفأ بيروت وقرر يعمل فوتوسيشن هناك، قال يعني بيتضامن مع أهالي الضحايا راح واخد الفوتو سيشن ومركب عليه أغنية من بتوعه وكان هذا الموقع يصلح لعمل فيديو كليب".

وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، إن ما فعله محمد رمضان شيئا مؤلما للبنانيين أثار استيائهم، متابعًا: "محمد رمضان فاكر أن العالم مقفول ومحدش هيعرف أو يسمع، واللي زاد وغطى أنه وقف في مكان ناس ماتت فيه من لبنان، هو ليه بيعمل كده؟، اللبنانيين زهقوا من اللي بيحصل ومحدش عارف هو عايز إيه ربنا يهديه".

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