ياسمين صبري عن العُقد الذي ارتدته بمهرجان فينيسيا: غير قابل للبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة ياسمين صبري عن سعادتها بالمشاركة ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 78.

وكتبت ياسمين عن العُقد الذي ارتدته خلال حفل الافتتاح عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "سعيدة بكل التعليقات التي وصلتني حول العُقد الذي ارتديته في مهرجان فينيسيا السينمائي العالمي، وهو بالمناسبة غير قابل للبيع".

وانطلقت فعاليات الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في حفل افتتاح يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.

ومن ناحية أخرى عُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.