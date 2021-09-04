ميرنا الهلباوي تعلن تحويل روايتها "كونداليني" لفيلم سينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت الكاتبة ميرنا الهلباوي، عن تعاقدها على تحويل روايتها "كونداليني" إلى عمل سينمائي خلال الفترة المقبلة.

وكتبت ميرنا، عبر حسابها على موقع "تويتر": "كونداليني هتبقى فيلم.. من إنتاج شركة Producers Films وإخراج محمد سلامة.. الحمد لله حمدًا كثيرًا".

رواية "كونداليني" صادرة عن دار الكرمة عام 2020، للكاتبة ميرنا الهلباوي والتي بدأت الكتابة بمدونة صغيرة على الإنترنت، وترشحت إلى جائزة الصحافة العربية في عام ٢٠١٦ وحازت على المركز الثاني، وعملت كذلك في المجال الإذاعي بقناة "إنيرجي" الفرنسية الناطقة بالعربية في مصر، وصدرت روايتها الأولى "مر مثل القهوة حلو مثل الشوكولا" عام ٢٠١٨.

وكان الفنان محمد عطية أعلن ارتباطه بالكاتبة ميرنا الهلباوي، في أكتوبر 2020.