نادية الجندي بـ"هوت شورت" في جلسة تصوير على الشاطئ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة نادية الجندي لجلسة تصوير صيفية جديدة.

ونشرت "الجندي" صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نادية في الصور بإطلالة شبابية مرتدية خلالها "هوت شورت" على شاطئ البحر.

وانهالت التعليقات من النجوم على نادية الجندي، وكتبت سمية الخشاب: "ما شاء الله عليكي قمر يا نونة"، وعلّقت رانيا محمود ياسين قائلة: "قمر"، وكتبت لقاء سويدان: "جميلة" وغيرهم.

ومن ناحية أخرى كانت أخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في رمضان 2020، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر وغيرهم.