رد نوال الزغبي على الانتقادات التي تعرضت لها بعد تغريدة عن "الذات الإلهية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدتها الأخيرة عن "الذات الإلهية".

وكتبت نوال، موجهة حديثها لمنتقديها، عبر حسابها على تويتر: "مش ناطرة حدا يعلمني كيف بيكون الإيمان.. ومش بحاجة لوسطاء مع رب العالمين، بس النوايا عاطلة عندكن للأسف يا بني.. أعطني قلبك، وفهمكم كفاية.. هيدي إذا فهمتوا اللي كتبتوا".

وكانت نوال الزغبي ، كتبت تغريدة عبر حسابها على تويتر، قالت فيها: "الله مثل الأكسجين، لا يمكنك رؤيته، لكنك بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة".

وتعرضت نوال، بعدها لموجة من الهجوم من قبل رواد التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن، نوال الزغبي، طرحت مؤخرا أغنية "عليه ابتسامة" عبر موقع "يوتيوب" وهي من إنتاج شركة روتانا.

الأغنية تأتي باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماستر محمد عصمت.