ساندي تكشف لـ"الخليج 365" أزمتها مع "سمكري البني آدمين".. نجت من شلل رباعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة ساندي، تفاصيل أزمتها مع ي.خ المعروف بـ"سمكري البني آدمين" الذي ظهر مؤخرا في عدد من فيديوهات مع النجوم، محذرة الجميع منه، وذلك بعد إلقاء القبض عليه.

وقالت ساندي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أزمته معايا بقالها سنتين، وطوال هذه المدة، كنت أحذر الجميع منه عبر حساباتي الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، وأنا بقالي سنتين بعمل علاج طبيعي لحد دلوقتي بسببه".

وتابعت: "نقابة الأطباء نزلوا فيديوهاتي واهتموا، ولكن الإعلام لم يهتم بأزمتي وقت حدوثها، وكنت استغيث وقتها بكل حاجة، لأن هذا الرجل كان هيعملي شلل رباعي، وأقول (حذروا الناس منه)، فـ عملي إعاقة ومشكلة مدى الحياة.. مش هعرف أتعالج منها، وعملي غضروف في الفقرة التانية بجانب دماغي، ولازم أعمل علاج طبيعي عشان أعيش زي الناس، والغضروف لمس النخاع الشوكي، لو كان قطعه، كنت اتشليت أو مت".

وأوضحت: "اللي أعرفه عنه لحد دلوقتي، إن العام الماضي اتحبس وخرج بعدها معرفش إزاي، وتم تشميع مكانه، وعرفت إنه بيفتح مكان ولما بتحصل مشكلة بيقفله، ويروح يفتح في مكان تاني، ولم أحرر محضرًا وقت حدوث أزمتي، لأني لا أحب القضايا والمشاكل، ولا بحب أروح أقسام الشرطة، واكتفيت بـ (حسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا يجيب لي حقي)".

وأَضافت: "كل ما أسمع عنه مشكلة أو محضر، أجدد تحذيراتي على السوشيال ميديا منه، وحطيت صورته على السوشيال، وعملي (بلوك) على كل حاجة، بسبب تحذيراتي للجميع منه".

وكانت ساندي، نشرت صورة من البيان التحذيري للنقابة العامة للعلاج الطبيعي لـ "سمكري البني آدمين"، وذلك عبر ستوري حسابها على إنستجرام، مصحوبة بتعليق: "مزور البطاقة إنه خريج علاج طبيعي، وكان هيجيب شلل لأن طرقع في اتجاه عكس الغضروف فضاغطها على النخاع الشوكي، لأنه واحد مش دارس، وواحد خريج كلية سياحة وفنادق".

كان الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، كشف تفاصيل ضبط أحد الدخلاء على المهنة ويدعى "ي. خ" الشهير بـ"سمكري البني آدمين".

وقال سعد في تصريحات لمصراوي، السبت، إن النقابة وصلتها العديد من الشكاوى ضد هذا الشخص خلال الأيام الماضية، ومنهم إحدى الفنانات الشهيرات التي أبلغتنا بالتعامل معه وكاد يصيبها بالشلل.

وأضاف أن النقابة بدأت التنسيق مع هذه الفنانة لترويج حملة إعلامية ضد منتحلي الصفة، مع تتبع هذا الشخص ووجدنا أنه نصاب ومحتال ومزور في البطاقة الشخصية ومدعي أنه طبيب علاج طبيعي، مع مراقبة أدائه واكتشفنا أنه يمارس نشاطا بدون رخصة ويعتمد على الشو الإعلامي ويقوم بأفعال يؤخذ عليها قانونا ويدفع مبالغ لتسويق نفسه.

وتابع: "ظاهريا يقوم هذا الشخص بطرقعة الرقبة، لكنه يقوم بأفعال أخرى قد تتسبب في مضاعفات طبية للمرضى، ولذا تابعناه وتم التحقيق في شكاوى المرضى".

ولفت نقيب العلاج الطبيعي إلى تجهيز فريق عمل من مباحث التموين والأموال العامة والعلاج الحر بوزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك وتم القبض عليه وتتولى النيابة التحقيق معه بتهمة انتحال صفة وممارسة نشاط طبي بدون ترخيص والاحتيال على المواطنين.

وأشار إلى أنه جرى التحقيق معه، وأصدر وكيل النائب العام قرارا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر أن آخر ألبومات ساندي، هو ألبوم "اتنين في واحد" وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبدالوهاب، أحمد عبدالسلام.