بالصور| أنطونيو بانديراس يمازح بينيلوبي كروز في "فينيسيا السينمائي" قبل مشاهدة فيلمهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة الإسبانية بينيلوبي كروز، على حضور عرض فيلمها "Competencia Oficial"، المشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بدورته الـ78.

ونشرت وكالة الصحافة الأوروبية epa، صورًا جمعت بينيلوبي والممثل الإسباني الشهير أنطونيو بانديراس بطل الفيلم، وظهر فيها وهو يمازح عدسات المصورين وشريكته في العمل.

"Competencia Oficial" فيلم كوميدي إسباني، من إخراج جاستون دوبرات وماريانو كوهن، من سيناريو دوبرات، كوهن، وأندريس دوبرات. من بطولة أنطونيو بانديراس، بينيلوبي كروز وأوسكار مارتينيز.

تدور أحداثه حول رجل أعمال ثري يستأجر مخرجًا مشهورًا للمساعدة في صنع فيلم ناجح.

مهرجان فينيسيا السينمائي انطلقت فعالياته في 1 سبتمبر، وتستمر حتى 11 من نفس الشهر، بحضور ضخم لنجوم الفن السابع من مختلف أنحاء العالم.