ماذا قالت سمية الخشاب عن الأمريكية بيونسيه في عيد ميلادها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة سمية الخشاب، على تهنئة الممثلة الأمريكية بيونسيه، بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق اليوم السبت 4 سبتمبر.

وكتبت سمية، عبر حسابها على تويتر: "كل سنة وملكة النحل (بيونسيه) بخير، وهي فعلاً ملكة المسرح، ومن أجمل الأصوات في جميع الأوقات".

جدير بالذكر أن بيونسي جيزيل نولز- كارتر ، المعروفة باسم "بيونسيه" من مواليد 4 سبتمبر 1981، وولدت ونشأت في هيوستن بولاية تكساس، وهي مغنية وممثلة أمريكية، حائزة على 28 جائزة "جرامي" الموسيقية، وغنت في مسابقات غناء ورقص مختلفة عندما كانت طفلة، وأصبحت مشهورة في أواخر التسعينات كمغنية "آر أند بي" للفرقة الغنائية النسائية دستنيز تشايلد.

سمية الخشاب شاركت في دراما رمضان الماضي 2021 بمسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك" بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".