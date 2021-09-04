حبيب يشارك في كأس أساطير كرة القدم بموسكو

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 07:27 مساءً - منذ 3 ساعات

يشارك بطل اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة في فئة الوزن الخفيف، المعتزل الروسي حبيب نورمحمدوف، في مباراة خيرية في كأس الأساطير لكرة القدم بموسكو.

وقال حبيب في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، على هامش افتتاح صالة رياضية في مدينة ألميتيفسك، بجمهورية تتارستان الروسية: “لا توجد خطط في كرة القدم. سيكون لدينا كأس الأساطير في موسكو في الحادي عشر من الشهر الجاري. سيأتي إلى هناك أساطير من الماضي كانوا نجوم كرة قدم قبل 20 عاما”.

وأضاف: “لقد دعيت للعب معهم، ستكون مباراة خيرية.. سيكون من الممتع إلقاء نظرة على النجوم الذين تابعتهم من قبل وأعجبت بهم”.

وستقام بطولة كأس الأساطير في موسكو يومي العاشر والـ11 من الشهر الجاري.

وكان حبيب، أعلن في يناير الماضي، أنه يرغب في التحول إلى لعبة كرة القدم، وكتب عبر “تويتر”، أنه يستعد لظهوره الأول في مباريات اللعبة الشعبية، وأنه “ينتظر تلقي العروض”.

وأعلن نادي ليغان دينامو، المنافس في دوري الدرجة الثالثة الروسي لكرة القدم، منتصف الشهر الماضي، تعاقده مع حبيب.

يذكر أن حبيب (32 عاما)، دافع عن لقب بطل “UFC” للوزن الخفيف، بفوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في أكتوبر 2020، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة “UFC 254″، وفاجأ عالم الفنون القتالية المختلطة مباشرة بعد ذاك النزال، بإعلانه الاعتزال، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه، عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو 2020، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته، وذلك بعد تحقيقه 29 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.