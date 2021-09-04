ساندي تتعرض لعملية نصب كادت تصيبها بالشلل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت المغنية ساندي عن تعرضها لعملية نصب كادت تتسبب في إصابتها بشلل، وذلك بعد أن تعاملت مع شخص يدعي قدرته على علاج عظام الجسم، ويُعرف إعلامياً باسم “سمكري البني أدمين”.

وكشفت الفنانة المصرية تفاصيل ما عاشته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: “ده نصاب وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، لو كان قطعه كنت اتشليت أو مت”.

وأضافت: “منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، تحذير ياجماعة مش أي حاجة الفنانين أو الانفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم”.

وكانت وسائل الإعلام المصرية أكدت أن الشرطة ألقت القبض على المتهم يوسف خيري، الشهير باسم “سمكري البني أدمين”، وحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الخاصة به.

ومن المقرر استدعاء ساندي لسماع شهادتها فيما نسبته له من اتهامات في منشورها عبر “إنستغرام”.